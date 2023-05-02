В Свердловской области стало меньше живущих за чертой бедности

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Количество малоимущих уменьшилось на 15 тысяч человек. В 2022 году к таковым относились 354 тысячи человек.
К категории бедных, по данным Свердловскстата, причисляются те, чьи доходы оказываются меньше суммы, которая получается в результате умножения прожиточного минимума на индекс инфляции. В прошлом году эта сумма составила 12 890 рублей. На данный момент около 8,3% людей получают за месяц меньше этой суммы.
По данным властей Екатеринбурга, в среднем за 2022 год жители города получали 72,5 тысячи рублей. А в Нижнем Тагиле средняя зарплата выросла на 14%. Она составляет около 51,5 тысячи рублей.