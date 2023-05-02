В Свердловской области стало меньше живущих за чертой бедности

К категории бедных, по данным Свердловскстата, причисляются те, чьи доходы оказываются меньше суммы, которая получается в результате умножения прожиточного минимума на индекс инфляции. В прошлом году эта сумма составила 12 890 рублей. На данный момент около 8,3% людей получают за месяц меньше этой суммы.