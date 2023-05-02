Во время гонок пермский депутат Немкин врезался в стоявший автомобиль конкурента

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Видео с происшествием на соревнованиях было опубликовано в телеграм-канале эксперта Эльмира Валеева, бывшего редактора спортивного портала F1News. Автор публикации утверждает, что действия Немкина носили целенаправленный характер, передает издание properm.ru.
Участник Андрей Гончаров, машину которого протаранил Немкин, подал протест об отстранении нарушителя от последующих гонок. Комиссия частично удовлетворила требование Гончарова. Результаты первой гонки остались действительными, однако во второй и третьей депутат не участвовал.
Депутат назвал ДТП случайностью. По его версии, гонщик сильно взял вправо и понял, что это представляет угрозу для работающих на пит-лейне людей. Чтобы не совершить наезда на них, водителю пришлось резко повернуть в сторону, где находились припаркованные автомобили.
Эльмир Валеев трактует такое объяснение как отговорки. Эксперт пояснил, что видео опубликованы с двух разных ракурсах. При этом на каждом из них ситуация видна достаточно ясно, и каждый просмотревший материал пользователь может сделать однозначный вывод: находившийся за рулем Немкин вовсе не уворачивался от кого-то – он просто протаранил соперника.
Со стороны получившего ушибы Павла Кулагина никаких претензий не последовало. Инженер расценил инцидент как технический сбой.
Единоросс Антон Немкин стал депутатом Государственной думы от Пермского края осенью 2021 года. Сейчас ему тридцать девять лет. Серьезно автомобильным спортом он увлекается шесть лет.