Во время гонок пермский депутат Немкин врезался в стоявший автомобиль конкурента

Эльмир Валеев трактует такое объяснение как отговорки. Эксперт пояснил, что видео опубликованы с двух разных ракурсах. При этом на каждом из них ситуация видна достаточно ясно, и каждый просмотревший материал пользователь может сделать однозначный вывод: находившийся за рулем Немкин вовсе не уворачивался от кого-то – он просто протаранил соперника.