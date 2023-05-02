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Водитель проехал через толпу пешеходов на «красный» в Нижнем Тагиле

2 мая 2023, 07:51
Фото: 1MI
Водитель проехал через толпу пешеходов на красный сигнал светофора в Нижнем Тагиле. Инцидент случился на улице Металлургов.

На кадрах с видеорегистратора одного из очевидцев видно, что на светофоре загорается красный сигнал для водителей и пешеходы начинают движение. В этот момент вдалеке появляется автомобиль, который несмотря на стоп-сигнал продолжил движение.

По словам очевидца, водитель «чуть по пяткам пешеходам не проехал». Во время инцидента никто не пострадал, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина на черном Mercedes чуть не сбил девушку, которая шла по пешеходному переходу. С места он скрылся.

В Нижнем Тагиле Mercedes чуть не сбил девушку на переходе
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#Ирина Кирилова#Водитель#Пешеходы#Инцидент#ДТП#Нижний Тагил
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