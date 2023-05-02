Водитель проехал через толпу пешеходов на «красный» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
На кадрах с видеорегистратора одного из очевидцев видно, что на светофоре загорается красный сигнал для водителей и пешеходы начинают движение. В этот момент вдалеке появляется автомобиль, который несмотря на стоп-сигнал продолжил движение.
По словам очевидца, водитель «чуть по пяткам пешеходам не проехал». Во время инцидента никто не пострадал, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее в Нижнем Тагиле мужчина на черном Mercedes чуть не сбил девушку, которая шла по пешеходному переходу. С места он скрылся.