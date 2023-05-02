Жители Нижнего Тагила больше не смогут знакомиться в сервисе Tinder

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
По словам акционера Match Group Джеффа Перкинса, руководство компании приняло решение об ограничении доступа к своим сервисам в связи с имеющимися вескими причинами. Об этом стало известно из годового отчета компании.
В том числе на это повлияла выдача ордера МУС в Гааге на арест президента РФ.
Также в РФ будут недоступны и другие сервисы Match Group. Уход из России компания планирует завершить к 30 июня 2023 года.
Напомним, недавно в РФ закрылась сеть общепитов KFC, так как хозяева компании продали свой бизнес на территории России. Вскоре сеть планируется открыть вновь под названием Rostic’s.