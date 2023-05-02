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Жители Нижнего Тагила больше не смогут знакомиться в сервисе Tinder

2 мая 2023, 15:27
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила больше не смогут пользоваться сервисом для знакомств Tinder, так как компания Match Group вскоре прекратит работу на территории РФ.

По словам акционера Match Group Джеффа Перкинса, руководство компании приняло решение об ограничении доступа к своим сервисам в связи с имеющимися вескими причинами. Об этом стало известно из годового отчета компании.

В том числе на это повлияла выдача ордера МУС в Гааге на арест президента РФ.

Также в РФ будут недоступны и другие сервисы Match Group. Уход из России компания планирует завершить к 30 июня 2023 года.

Напомним, недавно в РФ закрылась сеть общепитов KFC, так как хозяева компании продали свой бизнес на территории России. Вскоре сеть планируется открыть вновь под названием Rostic’s.

В Нижнем Тагиле не будет KFC: будет Rostic's
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Общество#Общепит#KFC#Уход с рынка#Рф#Приложение#Знакомства
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