Жители Нижнего Тагила открыли пляжный сезон

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
На городском пляже Нижнего Тагила были замечены первые загорающие в купальниках. Около обеда 2 мая на набережной пруда отдыхали несколько человек.
Очевидно, это связано со значительным потеплением, ведь 2 мая столбик термометра поднялся до 25 градусов Цельсия. Такая погода ожидается в ближайшие дни — по прогнозам синоптиков температура сохранится ближайшую неделю.
Кроме того, сегодня в Нижнем Тагиле открылся сезон фонтанов. В сквере у Драмтеатра уже включены все установки, а на самой главном фонтане — Центральном — днем даже раздавалась музыка.
Помимо этого, с 15 апреля в регионе действует противопожарный режим, при котором запрещается разводить костры, сжигать мусор и траву.
А во всей Свердловской области из-за пожаров в населенных пунктах, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности. Документ действует с 26 апреля и распространяется на органы управления и силы областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Помимо этого для граждан действует запрет на разжигание