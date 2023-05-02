TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Изображение материала

Жители Нижнего Тагила открыли пляжный сезон

2 мая 2023, 17:34
Фото: TagilCity.ru
На городском пляже Нижнего Тагила уже были замечены первые посетители в купальных костюмах. Можно с уверенностью сказать, что тагильчане открыли пляжный сезон.

На городском пляже Нижнего Тагила были замечены первые загорающие в купальниках. Около обеда 2 мая на набережной пруда отдыхали несколько человек.

Очевидно, это связано со значительным потеплением, ведь 2 мая столбик термометра поднялся до 25 градусов Цельсия. Такая погода ожидается в ближайшие дни — по прогнозам синоптиков температура сохранится ближайшую неделю.

Тагильчане открыли пляжный сезонТагильчане открыли пляжный сезон
Тагильчане открыли пляжный сезонТагильчане открыли пляжный сезон
Тагильчане открыли пляжный сезон
Фото: TagilCity.ru
Потепление до +27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Кроме того, сегодня в Нижнем Тагиле открылся сезон фонтанов. В сквере у Драмтеатра уже включены все установки, а на самой главном фонтане — Центральном — днем даже раздавалась музыка.

Сезон фонтанов открыт в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Помимо этого, с 15 апреля в регионе действует противопожарный режим, при котором запрещается разводить костры, сжигать мусор и траву.

А во всей Свердловской области из-за пожаров в населенных пунктах, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности. Документ действует с 26 апреля и распространяется на органы управления и силы областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Помимо этого для граждан действует запрет на разжигание 

Жители Нижнего Тагила массово жарят мясо в гаражах при особом противопожарном режиме
Узнать подробнее
Читайте также:
Особый противопожарный режим начал действовать в Свердловской областиДесятки нарушений противопожарного режима обнаружены в Свердловской областиМужчина чуть не погиб во время купания в проруби в Нижнем Тагиле
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Спасатели#МЧС#Общество#Экология#Фонтан#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Эксклюзив#Евгений Куйвашев
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и вырубка деревьев
Сегодня, 10:29
В Нижнем Тагиле в День Победы прогремит праздничный салют
Сегодня, 10:29
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14
Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
29 апреля 11:38
Студенты, чиновники и работники заводов вышли на весенние субботники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:19
Десятки жителей Нижнего Тагила получили штрафы за шашлыки и сжигание мусора
Сегодня, 10:07