TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Изображение материала

11 миллионов перевела мошенникам предпринимательница из Екатеринбурга

3 мая 2023, 12:54
Фото: 1MI
11 миллионов рублей лишилась индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга, переведя деньги телефонным мошенникам. Аферисты обманули ее по старой наработанной схеме.

На телефон женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Однако она не стала с ним разговаривать и положила трубку, так как знала о телефонных аферистах. Но злоумышленники продолжили ее «обрабатывать» и стали звонить на следующий день снова.

Мошенники оказывали на пострадавшую психологическое давление, говоря, что они сотрудники правоохранительных органов и отправили в мессенджере сканы документов, якобы подтверждающие оформление кредита на ее имя и фото служебного удостоверения.

В конце концов предпринимательницу сбили с толку и она установила на телефон специальное приложение, но мошенники не смогли с его помощью вывести деньги и отправили ее в банк. Там женщина перевела более 11 миллионов рублей через кассу и банкоматы.

Затем екатеринбурженка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту хищения возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Инженер из Екатеринбурга перевела мошенникам 1,3 миллиона с помощью NFC
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионер из Нижнего Тагила пытался обналичить 45 млн по наводке мошенниковОткуда такие деньги? В Екатеринбурге пенсионеры за неделю отдали мошенникам 10 млнЖитель Екатеринбурга отдал лжеследователю более миллиона для защиты от мошенников
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Мошенники#Полиция#Предприниматель#Обман#Деньги#Происшествия
Подпишитесь
Стимул или метод давления. Мнение тагильчан о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»
Сегодня, 11:53
Комиссия ЕВРАЗ НТМК расследует аварию с пострадавшими на коксохиме в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:49
Десятки жителей Нижнего Тагила получили штрафы за шашлыки и сжигание мусора
Вчера, 10:07
Покусанных на 38% больше: в Нижнем Тагиле клещи оттаяли раньше времени
Сегодня, 15:33
В Нижнем Тагиле скончался анестезиолог-реаниматолог ГБ №1 Михаил Телицин
Сегодня, 09:23
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и вырубка деревьев
Вчера, 10:29