11 миллионов перевела мошенникам предпринимательница из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
На телефон женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Однако она не стала с ним разговаривать и положила трубку, так как знала о телефонных аферистах. Но злоумышленники продолжили ее «обрабатывать» и стали звонить на следующий день снова.
Мошенники оказывали на пострадавшую психологическое давление, говоря, что они сотрудники правоохранительных органов и отправили в мессенджере сканы документов, якобы подтверждающие оформление кредита на ее имя и фото служебного удостоверения.
В конце концов предпринимательницу сбили с толку и она установила на телефон специальное приложение, но мошенники не смогли с его помощью вывести деньги и отправили ее в банк. Там женщина перевела более 11 миллионов рублей через кассу и банкоматы.
Затем екатеринбурженка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту хищения возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.