2 екатеринбуржца прошли во второй тур конкурса ГИТИСа по итогам онлайн-консультаций

Виталий в будущем видит себя исключительно на сцене. Он посещает студенческие спектакли, подготовительный курсы ВГИКа. Его настольной книгой является «актёрская Библия» — книга К. С. Станиславского «Работа актера над собой.» К онлайн-прослушиванию екатеринбуржец подготовил стихотворение А. Блока «Девушка пела в церковном хоре», басню Крылова «Кукушка и Орёл» и отрывок из повести Гоголя «Шинель», в котором, на его взгляд, содержится главная мысль всего произведения. Педагог ГИТИСа Екатерина Николаева одобрила такой репертуар для поступления.