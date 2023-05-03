2 екатеринбуржца прошли во второй тур конкурса ГИТИСа по итогам онлайн-консультаций

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Published Сегодня, 08:41
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Напомним, в рамках федерального творческого проекта «Поколение М» старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева провела онлайн-мастер-класс. На нем она рассказала о поступлении в ВУЗ, формировании чтецкой программы, а также поделилась секретами прохождения прослушиваний.
Далее последовала серия онлайн-консультаций, по итогам которых 17-летняя Полина Заславская и 18-летний Виталий Головяшкин получили приглашение сразу во 2 тур творческого конкурса в крупнейший российский театральный вуз.
Виталий в будущем видит себя исключительно на сцене. Он посещает студенческие спектакли, подготовительный курсы ВГИКа. Его настольной книгой является «актёрская Библия» — книга К. С. Станиславского «Работа актера над собой.» К онлайн-прослушиванию екатеринбуржец подготовил стихотворение А. Блока «Девушка пела в церковном хоре», басню Крылова «Кукушка и Орёл» и отрывок из повести Гоголя «Шинель», в котором, на его взгляд, содержится главная мысль всего произведения. Педагог ГИТИСа Екатерина Николаева одобрила такой репертуар для поступления.
Вот уже 4 года юным уральцам предоставляется возможность показать свои таланты мастерам ГИТИСа, раньше начала официальных экзаменов. И это очень ценная помощь. Экзамены в театральных вузах, как правило, состоят из 3 туров. Во 2 туре мастера, набирающие курс, делают выбор из сотен талантливых ребят в пользу самых целеустремлённых. В 3 туре из нескольких десятков побеждают те, кто, по мнению руководителей курса, лучше всего подходят на роли в будущих дипломных спектаклях. А 1 тур проводится, чтобы отсечь тысячи желающих, но не готовых к поступлению абитуриентов. Но, как это не обидно, именно на первом туре «срезаются» многие будущие звёзды театра и кино, не сумевшие преодолеть своего волнения, или выбравшие для поступления репертуар, не раскрывающий их способностей. Благодаря федеральному проекту «Поколение М» (он объединяет в себе усилия ГИТИСА и МТС) для шестерых уральцев «самый страшный» 1 тур уже позади. Остаётся пожелать им «ни пуха, ни пера», — поздравил победителей онлайн-кастинга один из основателей проекта Андрей Елизаров.
Для потенциальных абитуриентов главного театрального вуза страны, не прошедших онлайн-прослушивание или прошедших его неудачно, сохраняется возможность блеснуть своими талантами перед будущими педагогами. До 31 мая можно принять участие в конкурсе «Мастерская ГИТИС» в интернете. Нужно записать на видео исполнение песни, прочтение басни и отрывка из прозы или стихотворение, и загрузить ролик по ссылкеhttps://vk.cc/asx6Ee.