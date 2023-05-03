3 мая в Нижнем Тагиле изменится движение трамваев из-за подготовки ко Дню Победы

В это время маршруты № 3 и 15 будут курсировать с ГГМ через Выю и Красный Камень на Новую Кушву. 17 маршрут повезет пассажиров с УВЗ до Гальянки тоже через Красный Камень и Выю. 12 маршрут будет организован от Пихтовых гор через проспект Мира до Приречного микрорайона, при этом расписание от Пихтовых гор до проспекта Мира сохранится.