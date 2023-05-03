3 мая в Нижнем Тагиле изменится движение трамваев из-за подготовки ко Дню Победы

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Проезд для движения трамваев будет перекрыт по проспекту Ленина на участке от проспекта Мира в сторону остановки «Музей» до окончания мероприятия.
В это время маршруты № 3 и 15 будут курсировать с ГГМ через Выю и Красный Камень на Новую Кушву. 17 маршрут повезет пассажиров с УВЗ до Гальянки тоже через Красный Камень и Выю. 12 маршрут будет организован от Пихтовых гор через проспект Мира до Приречного микрорайона, при этом расписание от Пихтовых гор до проспекта Мира сохранится.
Также в Тагильском трамвае отметили, что на участке от Новой Кушвы до ГГМ интервал движения будет составлять 10-20 минут.