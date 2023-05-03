44-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1979 году, пишет ТАСС со ссылкой на Уральский гидрометцентр. Тогда температура составляла 25,9 градуса.
При этом в вечернее время в Екатеринбурге прогнозируется дождь. Температура воздуха сохранится на уровне +24…+26 градусов. Порывы ветра составят до 12 метров в секунду.
В Нижнем Тагиле вечером осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит до 27 градусов тепла.