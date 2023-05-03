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Updated Сегодня, 12:57

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44-летний температурный рекорд побит в Екатеринбурге

3 мая 2023, 12:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 3 мая побит 44-летний температурный рекорд. Зафиксирована температура в 27,5 градусов тепла.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1979 году, пишет ТАСС со ссылкой на Уральский гидрометцентр. Тогда температура составляла 25,9 градуса.

При этом в вечернее время в Екатеринбурге прогнозируется дождь. Температура воздуха сохранится на уровне +24…+26 градусов. Порывы ветра составят до 12 метров в секунду.

В Нижнем Тагиле вечером осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит до 27 градусов тепла.

#Ирина Кирилова#Жара#Погода#Рекорд#Природа#Екатеринбург#Нижний Тагил
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