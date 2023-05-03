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Детей погорельцев из Сосьвы планируется отправить на отдых в загородные лагеря

3 мая 2023, 03:24
Фото: 1MI
На отдых в летние оздоровительные лагеря планируется отправить детей из семей, у которых сгорели дома в поселке Сосьва Свердловской области. Это касается и детей из других поселков, пострадавших от пожаров. Проработать вопрос поручил президент РФ Владимир Путин вице-президенту Татьяне Голиковой.

По словам Путина, восстановление домов должно завершиться к новому отопительному сезону. На время работ детей, по мнению Путина, нужно отправить на отдых.

Кроме того, президент поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину выделить 2 млрд рублей на восстановление домов и инфраструктуры населенных пунктов региона, пострадавших от пожара. Все поручения были озвучены в ходе совещания.

Напомним, в Сосьве пожар разгорелся 25 апреля. В результате были уничтожены 140 жилых домов. Без жилья, по данным властей, остались 420 человек. После данного происшествия Путин лично обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в произошедшем. 2 мая губернатор выступил с докладом на заседании правительства РФ.

После пожара в Сосьве расчищен 91 участок
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#Ирина Кирилова#Детский лагерь#Отдых#Дети#Общество#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Свердловская область#Сосьва#Владимир Путин#Татьяна Голикова#Евгений Куйвашев
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