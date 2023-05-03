Детей погорельцев из Сосьвы планируется отправить на отдых в загородные лагеря

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
По словам Путина, восстановление домов должно завершиться к новому отопительному сезону. На время работ детей, по мнению Путина, нужно отправить на отдых.
Кроме того, президент поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину выделить 2 млрд рублей на восстановление домов и инфраструктуры населенных пунктов региона, пострадавших от пожара. Все поручения были озвучены в ходе совещания.
Напомним, в Сосьве пожар разгорелся 25 апреля. В результате были уничтожены 140 жилых домов. Без жилья, по данным властей, остались 420 человек. После данного происшествия Путин лично обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в произошедшем. 2 мая губернатор выступил с докладом на заседании правительства РФ.