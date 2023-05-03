Детей погорельцев из Сосьвы планируется отправить на отдых в загородные лагеря

Напомним, в Сосьве пожар разгорелся 25 апреля. В результате были уничтожены 140 жилых домов. Без жилья, по данным властей, остались 420 человек. После данного происшествия Путин лично обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с поручением разобраться в произошедшем. 2 мая губернатор выступил с докладом на заседании правительства РФ.