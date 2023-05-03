«Детская фракция»: в Гордуму Екатеринбурга могут попасть дети известных людей

Анатолий Гагарин добавил, что обладателям известных в политической тусовке фамилий предвыборная гонка дастся тяжелее. Ведь успех им, строго говоря, никто не гарантирует, а в случае провала с них и спрос будет больше. Кроме того, конкуренты смогут использовать их семейные связи в своем «черном пиаре».