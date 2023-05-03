«Детская фракция»: в Гордуму Екатеринбурга могут попасть дети известных людей

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Напомним, выборы в Гордуму Екатеринбурга состоятся 10 сентября. Парламентский корпус сократили с 36 до 35 человек (25 одномандатников и 10 по партийным спискам). Не так давно стало известно, что в предвыборной гонке планируют принять участие четыре «потомственных» политика: сын депутата Госдумы Андрея Альшевских, Александр; сын депутата свердловской Облдумы Вячеслава Вегнера, Александр; сын спортсмена и депутата Госдумы Сергея Чепикова, Прохор и сын экс-депутата Гордумы Екатеринбурга Анатолия Шарапова, его тезка, Анатолий.
В эту же компанию условно можно добавить и Алексея Вихарева, действующего депутата ЕГД, баллотирующегося на новый срок (заявился на праймериз «Единой России»), которого в интернете называют сыном и зятем криминальных авторитетов.
Как видим, в идеале, 20% депутатского корпуса ЕГД могут занять «наследники».
Их количество, конечно, настораживает. Вероятно, это произошло стихийно. Дети подросли. В будущем, элитариям стоит договариваться между собой и выпускать на выборы по одному сыну, по очереди, чтобы не раздражать избирателей, — иронизирует в беседе с TagilCity.ru кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и культурологии УрГПУ Андрей Коряковцев. — А если серьезно, нельзя называть всю нашу «золотую молодежь» бездарной. Кто-то может оказаться, умным, талантливым и даже совестливым.
К примеру, Александры Вегнер и Альшевских работают в мэрии Екатеринбурга. То есть, так сказать, «погружены в материал».
Профессор кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин также не видит в ситуации ничего удивительного.
У людей, имеющих отношение к политике, выросли сыновья. С детства они наблюдали за деятельностью родителей. Желание пойти по их стопам вполне можно понять. Если у них есть желание и возможности исполнять депутатские полномочия, то что в этом плохого? — заявил эксперт TagilCity.
Анатолий Гагарин добавил, что обладателям известных в политической тусовке фамилий предвыборная гонка дастся тяжелее. Ведь успех им, строго говоря, никто не гарантирует, а в случае провала с них и спрос будет больше. Кроме того, конкуренты смогут использовать их семейные связи в своем «черном пиаре».
Таким образом, говорить о «наследственной» передаче должностей в политике не приходится.
Должности их отцы действительно передать по наследству не способны, — комментирует сложившуюся ситуацию Андрей Коряковцев. — Но они могут помочь сыновьям своими ресурсами.
Вообще, ничего удивительного в «политических наследниках» нет. Достаточно вспомнить политическую карьеру одного из сыновей лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Леонида, в Гордуме Москвы и в самой коммунистической партии.
В конце концов, любой родитель желает своим детям всего самого лучшего и готов сделать все, чтобы помочь им реализоваться. Если говорить о наших героях, то помощь им может быть оказана советами, связями, специалистами, деньгами и так далее.
К примеру, в США эксперты всерьез говорят о нескольких династиях, которые «оккупировали» властные структуры. Их дети имеют возможность учиться в элитных вузах, где, помимо образования, могут познакомиться с будущими коллегами, завести полезные связи. Неудивительно, что политическая карьера им дается гораздо легче, чем человеку «с улицы».
Конечно, в сложившихся условиях хочется посоветовать отцам вышеупомянутых кандидатов брать пример не с династий Кеннеди и Бушей, а с семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Его сын, Николай, попросил влиятельного отца помочь ему отправиться добровольцем на СВО, где он получил медаль «За отвагу».