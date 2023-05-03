Авария произошла на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле при выполнении внеплановых ремонтных работ. На предприятии проводится проверка. В результате пострадали два человека. По данным источника TagilCity.ru, один из них — это начальник КХП Вячеслав Звонарев.