Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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Updated Сегодня, 15:59
«Эшелон победы» встретили сотни тагильчан на железнодорожном вокзале. Поезд военных лет представляет собой передвижную экспозицию с вагонами времен ВОВ и боевой техникой на открытых платформах. Для посетителей мероприятия состоялся праздничный концерт.
Авария произошла на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле при выполнении внеплановых ремонтных работ. На предприятии проводится проверка. В результате пострадали два человека. По данным источника TagilCity.ru, один из них — это начальник КХП Вячеслав Звонарев.
В Нижнем Тагиле ввели дополнительные меры безопасности и запретили жителям ходить в лес во время особого противопожарного режима. Постановление администрации города было дополнено новым пунктом.
Превышение диоксида азота в два раза зафиксировал газоанализатор редакции TagilCity.ru при замерах на железнодорожном вокзале. Это вредное вещество относится ко второму классу опасности и влияет на дыхательную систему человека.
В Госдуме предложили поощрять старшеклассников деньгами за отличную учебу. Средства будут переводиться на «Пушкинскую карту». Журналист TagilCity.ru выяснил мнения тагильчан по этому поводу.