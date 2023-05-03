TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Изображение материала

«Эшелон Победы» приехал в Нижний Тагил, а на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК произошла авария

3 мая 2023, 15:57
Фото: TagilCity.ru
«Эшелон Победы» приехал в Нижний Тагил, а на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК произошла авария. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области 3 мая.

«Эшелон победы» встретили сотни тагильчан на железнодорожном вокзале. Поезд военных лет представляет собой передвижную экспозицию с вагонами времен ВОВ и боевой техникой на открытых платформах. Для посетителей мероприятия состоялся праздничный концерт.

«Эшелон Победы» вновь встретили жители Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Авария произошла на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле при выполнении внеплановых ремонтных работ. На предприятии проводится проверка. В результате пострадали два человека. По данным источника TagilCity.ru, один из них — это начальник КХП Вячеслав Звонарев.

Комиссия ЕВРАЗ НТМК расследует аварию с пострадавшими на коксохиме в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле ввели дополнительные меры безопасности и запретили жителям ходить в лес во время особого противопожарного режима. Постановление администрации города было дополнено новым пунктом.

Жителям Нижнего Тагила запретили ходить в лес
Узнать подробнее

Превышение диоксида азота в два раза зафиксировал газоанализатор редакции TagilCity.ru при замерах на железнодорожном вокзале. Это вредное вещество относится ко второму классу опасности и влияет на дыхательную систему человека.

В два раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагила 3 мая
Узнать подробнее

В Госдуме предложили поощрять старшеклассников деньгами за отличную учебу. Средства будут переводиться на «Пушкинскую карту». Журналист TagilCity.ru выяснил мнения тагильчан по этому поводу.

Стимул или метод давления. Мнение тагильчан о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»
Узнать подробнее
#Евгения Сафина#Свердловская область#Нижний Тагил#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Общество#Выбросы#Коксохим#Эшелон победы#Лес#Пожарная безопасность#Пушкинская карта
Подпишитесь
Стимул или метод давления. Мнение тагильчан о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»
Сегодня, 11:53
«Детская фракция»: в Гордуму Екатеринбурга могут попасть дети известных людей
Сегодня, 15:55
Комиссия ЕВРАЗ НТМК расследует аварию с пострадавшими на коксохиме в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:49
Покусанных на 38% больше: в Нижнем Тагиле клещи оттаяли раньше времени
Сегодня, 15:33
В Нижнем Тагиле скончался анестезиолог-реаниматолог ГБ №1 Михаил Телицин
Сегодня, 09:23
Первая гроза прошла в Нижнем Тагиле 3 мая: МЧС предупреждает от урагане
Сегодня, 15:47