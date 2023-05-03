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«Эшелон Победы» вновь встретили жители Нижнего Тагила

3 мая 2023, 11:24
Фото: TagilCity.ru
"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле
3 мая на железнодорожный вокзал Нижнего Тагила снова приехал «Эшелон Победы». Приезд состава приурочен к 9 мая.

В честь прибытия поезда на перроне был организован праздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов Нижнего Тагила. Состав приехал в 13.30 и отправился в путь в 16.00.

На открытых платформах «Эшелона Победы» расположена различная военная техника времен ВОВ. Также в состав входят вагоны, которые эксплуатировались те годы. Тагильчане смогли осмотреть и сфотографироваться в вагоне-теплушке, вагоне-кухне, вагоне-перевязочной, вагоне-хлебопекарне, офицерском вагоне и других. В них работали экскурсоводы, которые рассказывали о том, как эти вагоны использовались в военное время.

В этом году народу было меньше, чем в прошлом и позапрошлом. Возможно это связано с тем, что поезд прибыл в будний день и в рабочее время. Но все равно у вагонов скапливались небольшие очереди из желающих побывать в вагонах военного времени, — рассказал TagilCity.ru тагильчанин Артем, который встречал «Эшелон Победы».
"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле
"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле
"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле
"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле
"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле
"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле
"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле
"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле
"Эшелон Победы" в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

В 2023 году СВЖД запустила сразу два поезда военных лет, чтобы с экспозицией смогли ознакомиться как можно больше жителей Пермского края, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югры и ЯНАО. С 29 апреля до 23 мая поезда сделают остановки на 50 станциях.

В поселке Анатольская под Нижним Тагилом встретили эшелон Победы
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