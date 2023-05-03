«Эшелон Победы» вновь встретили жители Нижнего Тагила

На открытых платформах «Эшелона Победы» расположена различная военная техника времен ВОВ. Также в состав входят вагоны, которые эксплуатировались те годы. Тагильчане смогли осмотреть и сфотографироваться в вагоне-теплушке, вагоне-кухне, вагоне-перевязочной, вагоне-хлебопекарне, офицерском вагоне и других. В них работали экскурсоводы, которые рассказывали о том, как эти вагоны использовались в военное время.