«Эшелон Победы» вновь встретили жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В честь прибытия поезда на перроне был организован праздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов Нижнего Тагила. Состав приехал в 13.30 и отправился в путь в 16.00.
На открытых платформах «Эшелона Победы» расположена различная военная техника времен ВОВ. Также в состав входят вагоны, которые эксплуатировались те годы. Тагильчане смогли осмотреть и сфотографироваться в вагоне-теплушке, вагоне-кухне, вагоне-перевязочной, вагоне-хлебопекарне, офицерском вагоне и других. В них работали экскурсоводы, которые рассказывали о том, как эти вагоны использовались в военное время.
В этом году народу было меньше, чем в прошлом и позапрошлом. Возможно это связано с тем, что поезд прибыл в будний день и в рабочее время. Но все равно у вагонов скапливались небольшие очереди из желающих побывать в вагонах военного времени, — рассказал TagilCity.ru тагильчанин Артем, который встречал «Эшелон Победы».
В 2023 году СВЖД запустила сразу два поезда военных лет, чтобы с экспозицией смогли ознакомиться как можно больше жителей Пермского края, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югры и ЯНАО. С 29 апреля до 23 мая поезда сделают остановки на 50 станциях.