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ФСБ задержала планировавших нападение на главу Крыма украинских агентов

3 мая 2023, 13:17
Фото: 1MI
О задержании агентов с Украины, которые планировали нападение на главу Крыма Алексея Аксенова, сообщили в ФСБ. Их планировало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что напасть планировалось также на председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме того, теракты планировались на транспортной инфраструктуре полуострова, сказано в сообщении.

По данным спецслужб, куратором выступал офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец. Он с 2020 года является замруководителя Офиса украинского президента.

Всего было задержано шесть агентов в возрасте от 35 до 56 лет. Они граждане России и Украины. Слежку за чиновниками они осуществляли с помощью специальных средств. Также у них изъято огнестрельное оружие.

Также спецслужбами был задержан гражданин Украины и Болгарии 44 лет. Он доставлял в Россию средства поражения. В ходе обысков также были найдены готовые заряды, взрывчатка, электродетонаторы, а также механизмы для приведения взрывчатки в действие.

Также ФСБ выявила тайный канал поставок взрывчатки в Россию из Болгарии, пишут «Новые известия».

#Ирина Кирилова#Украина#Задержанные#Теракт#Нападение#Крым#Криминал
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