ФСБ задержала планировавших нападение на главу Крыма украинских агентов

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Отмечается, что напасть планировалось также на председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме того, теракты планировались на транспортной инфраструктуре полуострова, сказано в сообщении.
По данным спецслужб, куратором выступал офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец. Он с 2020 года является замруководителя Офиса украинского президента.
Всего было задержано шесть агентов в возрасте от 35 до 56 лет. Они граждане России и Украины. Слежку за чиновниками они осуществляли с помощью специальных средств. Также у них изъято огнестрельное оружие.
Также спецслужбами был задержан гражданин Украины и Болгарии 44 лет. Он доставлял в Россию средства поражения. В ходе обысков также были найдены готовые заряды, взрывчатка, электродетонаторы, а также механизмы для приведения взрывчатки в действие.
Также ФСБ выявила тайный канал поставок взрывчатки в Россию из Болгарии, пишут «Новые известия».