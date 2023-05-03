Комиссия ЕВРАЗ НТМК расследует аварию с пострадавшими на коксохиме в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По официальной информации, пострадали два работника предприятия, при этом нет подтверждения, что один из работников является начальником КХП. Тем не менее, источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что один из травмированных действительно начальником КХП.
Сообщается, что состояние пострадавших от ожогов удовлетворительное. Им окажут помощь.
Для выяснения и анализа причин произошедшего на комбинате создана комиссия, ведется расследование. Комбинат окажет пострадавшим необходимую помощь. На работу КХП данный инцидент не повлиял, — пояснили в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.