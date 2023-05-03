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Комиссия ЕВРАЗ НТМК расследует аварию с пострадавшими на коксохиме в Нижнем Тагиле

3 мая 2023, 10:49
Фото: TagilCity.ru
ЕВРАЗ НТМК официально подтвердили факт аварии на коксохимпроизводстве в Нижнем Тагиле. ЧП произошло 2 мая при выполнении внеплановых ремонтных работ, пояснили в пресс-службе предприятия.

По официальной информации, пострадали два работника предприятия, при этом нет подтверждения, что один из работников является начальником КХП. Тем не менее, источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что один из травмированных действительно начальником КХП.

Сообщается, что состояние пострадавших от ожогов удовлетворительное. Им окажут помощь.

Для выяснения и анализа причин произошедшего на комбинате создана комиссия, ведется расследование. Комбинат окажет пострадавшим необходимую помощь. На работу КХП данный инцидент не повлиял, — пояснили в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.
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