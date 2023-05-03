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Land Cruiser снес два ВАЗа в Екатеринбурге. Четверо пострадали

3 мая 2023, 04:27
Фото: 1MI

Четыре человека пострадали в ДТП с Land Cruiser в Екатеринбурге

Водитель Toyota Land Cruiser во время поворота на перекрестке улиц Титова и Ферганская в Екатеринбурге не пропустил два ВАЗ-2114 и врезался в них. В результате пострадали четыре человека.

Три женщины-пассажирки одного из ВАЗов получили ушибы, а у водителя диагностирован перелом ребер, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Спасателяи извлекли его из автомобиля. Все пострадавшие госпитализированы. Второму водителю ВАЗа удалось избежать травм, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидца.

В УГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что за рулем иномарки находился 49-летний мужчина. Он пояснил, что подумал, что успеет закончить маневр. Когда он понял, что ошибся, но уже было поздно.

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#Ирина Кирилова#Авария#Иномарка#Столкновение#Пострадавшие#ДТП#Екатеринбург
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