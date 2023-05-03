Land Cruiser снес два ВАЗа в Екатеринбурге. Четверо пострадали

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Три женщины-пассажирки одного из ВАЗов получили ушибы, а у водителя диагностирован перелом ребер, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Спасателяи извлекли его из автомобиля. Все пострадавшие госпитализированы. Второму водителю ВАЗа удалось избежать травм, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидца.
В УГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что за рулем иномарки находился 49-летний мужчина. Он пояснил, что подумал, что успеет закончить маневр. Когда он понял, что ошибся, но уже было поздно.