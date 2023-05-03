Многодетная мать погибла под колесами поезда в Первоуральске

Полицейские и представители транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства трагедии, которая привела к смерти этой женщины. В настоящее время проводится проверка в соответствии с законом РФ, в частности, это статья 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. По информации E1, свердловчанка, погибшая в результате происшествия, была матерью троих несовершеннолетних детей.