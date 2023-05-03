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Многодетная мать погибла под колесами поезда в Первоуральске

3 мая 2023, 15:20
Фото: 1MI
Местная жительница погибла в Первоуральске. Она переходила железнодорожные пути в запрещенном месте. Железнодорожный состав не успел остановиться и избежать столкновения с пешеходом.

Трагическое происшествие произошло 2 мая поздно вечером. Женщина 1982 года рождения получила смертельные травмы от поезда, управляемого машинистом, который не смог предотвратить столкновение. Следственный комитет по транспорту проводит расследование этого случая.

Полицейские и представители транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства трагедии, которая привела к смерти этой женщины. В настоящее время проводится проверка в соответствии с законом РФ, в частности, это статья 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. По информации E1, свердловчанка, погибшая в результате происшествия, была матерью троих несовершеннолетних детей.

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#Смерть#Происшествия#Поезд#Гибель#Железная дорога#Первоуральск
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