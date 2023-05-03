Многодетная мать погибла под колесами поезда в Первоуральске

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Трагическое происшествие произошло 2 мая поздно вечером. Женщина 1982 года рождения получила смертельные травмы от поезда, управляемого машинистом, который не смог предотвратить столкновение. Следственный комитет по транспорту проводит расследование этого случая.
Полицейские и представители транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства трагедии, которая привела к смерти этой женщины. В настоящее время проводится проверка в соответствии с законом РФ, в частности, это статья 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека по неосторожности. По информации E1, свердловчанка, погибшая в результате происшествия, была матерью троих несовершеннолетних детей.