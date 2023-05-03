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На пьяного убийцу шпица из Екатеринбурга завели уголовное дело

3 мая 2023, 17:28
Фото: 1MI
Уголовное дело возбуждено против местного жителя за жестокое обращение с животным, которое повлекло его смерть. Собаку убийца закопал в лесу в Екатеринбурге.

В данный момент правоохранителями уральской столицы расследуется уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.

Подозреваемый из Екатеринбурга нанес несколько ударов своей собаке. Шпиц и ранее становился предметом вымещения агрессии своего хозяина, но в этот раз животное не вынесло побоев и погибло. После убийства екатеринбуржец захоронил тело питомца в лесополосе. Он объяснил свой поступок алкогольным опьянением, сообщают в УМВД Екатеринбурга.

Фото: УМВД Екатеринбурга
#Екатеринбург#Смерть#Убийство#Собака#Живодер#Криминал
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