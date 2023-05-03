На пьяного убийцу шпица из Екатеринбурга завели уголовное дело

Подозреваемый из Екатеринбурга нанес несколько ударов своей собаке. Шпиц и ранее становился предметом вымещения агрессии своего хозяина, но в этот раз животное не вынесло побоев и погибло. После убийства екатеринбуржец захоронил тело питомца в лесополосе. Он объяснил свой поступок алкогольным опьянением, сообщают в УМВД Екатеринбурга.