На пьяного убийцу шпица из Екатеринбурга завели уголовное дело

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
В данный момент правоохранителями уральской столицы расследуется уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.
Подозреваемый из Екатеринбурга нанес несколько ударов своей собаке. Шпиц и ранее становился предметом вымещения агрессии своего хозяина, но в этот раз животное не вынесло побоев и погибло. После убийства екатеринбуржец захоронил тело питомца в лесополосе. Он объяснил свой поступок алкогольным опьянением, сообщают в УМВД Екатеринбурга.