TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Изображение материала

Начальник коксохима ЕВРАЗ НТМК Вячеслав Звонарев попал в больницу с ожогами

3 мая 2023, 07:56
Фото: TagilCity.ru
Начальника коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, по данным источника, получил ожоги лица и рук. Предварительно известно, что произошла внештатная ситуация.

Несчастный случай произошел на КХП 2 мая. По данным собственного источника, работник производства и сам начальник — Вячеслав Звонарев — получили термические ожоги рук и лица. Они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Сообщается, что Звонарев находился без защитных средств и защитной одежды, тем самым нарушая нормы техники безопасности.

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в пресс-службу ЕВРАЗ НТМК. 

Депутат Беркутов покидает пост начальника коксохимпроизводства ЕВРАЗ НТМК в Тагиле
Узнать подробнее

Вячеслав Звонарев вступил в должность начальника коксохимического производства летом 2022 года. Ранее он был руководителем охраны труда предприятия, а КХП возглавлял депутат Никита Беркутов.

17 апреля на КХП произошел выброс желто-зеленого дыма, причиной которого стал сбой оборудования. На предприятии заявили, что экологии ничего не угрожало.

Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования
Узнать подробнее
Читайте также:
Коксохим ЕВРАЗ НТМК пропал в Нижнем Тагиле из-за выбросовМинистр экологии и губернатор открыли систему охлаждения коксового газа в ТагилеПричину выбросов на КХП ЕВРАЗ НТМК выяснила тагильская природоохранная прокуратура
#Юлия Степанова#Производство#Никита Беркутов#Коксохимпроизводство#Коксохим#Авария#ЧП#Травма#Производственная травма#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и вырубка деревьев
Вчера, 10:29
В Нижнем Тагиле в День Победы прогремит праздничный салют
Вчера, 10:29
Десятки жителей Нижнего Тагила получили штрафы за шашлыки и сжигание мусора
Вчера, 10:07
3 мая в Нижнем Тагиле перекроют центр города для подготовки ко Дню Победы
Вчера, 12:59
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле заканчивается с 3 мая
Вчера, 12:18
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14