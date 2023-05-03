Начальник коксохима ЕВРАЗ НТМК Вячеслав Звонарев попал в больницу с ожогами

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Несчастный случай произошел на КХП 2 мая. По данным собственного источника, работник производства и сам начальник — Вячеслав Звонарев — получили термические ожоги рук и лица. Они были госпитализированы в медицинское учреждение.
Сообщается, что Звонарев находился без защитных средств и защитной одежды, тем самым нарушая нормы техники безопасности.
Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в пресс-службу ЕВРАЗ НТМК.
Вячеслав Звонарев вступил в должность начальника коксохимического производства летом 2022 года. Ранее он был руководителем охраны труда предприятия, а КХП возглавлял депутат Никита Беркутов.
17 апреля на КХП произошел выброс желто-зеленого дыма, причиной которого стал сбой оборудования. На предприятии заявили, что экологии ничего не угрожало.