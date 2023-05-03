Первая гроза прошла в Нижнем Тагиле 3 мая: МЧС предупреждает от урагане

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
На Вые гром грохочет. Прям сильно. И молнии сверкают, — пишет тагильчанка Евгения.
Есть данные и грозе на Тагилстрое и Вагонке.
По данным специалистов МЧС, в ночь на четверг и в течение всего дня в Свердловской области будет сильный ветер. Порывы будут достигать до 27 метров в секунду. Такой ветер может представлять опасность для людей и коммуникаций.
Специалисты предупреждают о том, что при штормовых ветрах людям стоит находиться вдали от деревьев, рекламных конструкций и других объектов, которые могут обрушиться. Непогода может застать в пути, для этого автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность при поездках на дальние расстояния.