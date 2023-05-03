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Первая гроза прошла в Нижнем Тагиле 3 мая: МЧС предупреждает от урагане

3 мая 2023, 15:47
Фото: Midjourney

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 3 и 4 мая

Ветер до 27 м/с ожидается на Свердловской области вечером 3 мая и в течение 4 мая, сообщают в региональном МЧС. Вечером 3 мая на Нижний Тагил обрушилась первая весенняя гроза — с громом, молниями и дождем. Об этом природном явлении редакции сообщают жители всех районов города.
На Вые гром грохочет. Прям сильно. И молнии сверкают, — пишет тагильчанка Евгения.

Есть данные и грозе на Тагилстрое и Вагонке.

По данным специалистов МЧС, в ночь на четверг и в течение всего дня в Свердловской области будет сильный ветер. Порывы будут достигать до 27 метров в секунду. Такой ветер может представлять опасность для людей и коммуникаций.

Специалисты предупреждают о том, что при штормовых ветрах людям стоит находиться вдали от деревьев, рекламных конструкций и других объектов, которые могут обрушиться. Непогода может застать в пути, для этого автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность при поездках на дальние расстояния.

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#Нижний Тагил#Погода#Плохая погода#Ветер#Сильный ветер#Штормовое предупреждение
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