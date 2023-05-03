Первая гроза прошла в Нижнем Тагиле 3 мая: МЧС предупреждает от урагане

Специалисты предупреждают о том, что при штормовых ветрах людям стоит находиться вдали от деревьев, рекламных конструкций и других объектов, которые могут обрушиться. Непогода может застать в пути, для этого автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность при поездках на дальние расстояния.