Поднять цену проезда в транспорте до 45 рублей просят перевозчики в Екатеринбурге

Перевозчики также предложили ввести проездные для пенсионеров с поездками без ограничений. По ним с 09:00 до 16:00 можно будет ездить сколько угодно. Стоимость проездного при этом, считают транспортники, должна составлять 500-520 рублей. А для пенсионеров без ограничений по времени они предлагают стоимость в 1000 рублей.