Поднять цену проезда в транспорте до 45 рублей просят перевозчики в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Такие расценки используются в Москве. Таким образом транспортники хотят привлечь граждан использовать преимущественно безналичную оплату или приобретать проездной билет, пишет Е1.
Перевозчики также предложили ввести проездные для пенсионеров с поездками без ограничений. По ним с 09:00 до 16:00 можно будет ездить сколько угодно. Стоимость проездного при этом, считают транспортники, должна составлять 500-520 рублей. А для пенсионеров без ограничений по времени они предлагают стоимость в 1000 рублей.
Дополнительно предлагается ввести однодневный проездной стоимостью 200-250 рублей, а также увеличить штрафы безбилетникам с 200 до 700-1000 рублей.
Напомним, в феврале в общественном транспорте Екатеринбурга уже поднималась стоимость проезда. Сейчас она составляет 33 рубля. При этом очередное подорожание ожидается в следующем году.