TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Изображение материала

Поднять цену проезда в транспорте до 45 рублей просят перевозчики в Екатеринбурге

3 мая 2023, 08:37
Фото: 1MI
Крупные перевозчики общественного транспорта просят повысить цену проезда в Екатеринбурге до 45 рублей. Это касается наличной оплаты. Обращение они направили полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву.

Такие расценки используются в Москве. Таким образом транспортники хотят привлечь граждан использовать преимущественно безналичную оплату или приобретать проездной билет, пишет Е1.

Перевозчики также предложили ввести проездные для пенсионеров с поездками без ограничений. По ним с 09:00 до 16:00 можно будет ездить сколько угодно. Стоимость проездного при этом, считают транспортники, должна составлять 500-520 рублей. А для пенсионеров без ограничений по времени они предлагают стоимость в 1000 рублей.

Дополнительно предлагается ввести однодневный проездной стоимостью 200-250 рублей, а также увеличить штрафы безбилетникам с 200 до 700-1000 рублей.

Напомним, в феврале в общественном транспорте Екатеринбурга уже поднималась стоимость проезда. Сейчас она составляет 33 рубля. При этом очередное подорожание ожидается в следующем году.

#Ирина Кирилова#Автобус#Проезд#Цена#Пассажиры#Транспорт#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и вырубка деревьев
Вчера, 10:29
В Нижнем Тагиле в День Победы прогремит праздничный салют
Вчера, 10:29
Десятки жителей Нижнего Тагила получили штрафы за шашлыки и сжигание мусора
Вчера, 10:07
3 мая в Нижнем Тагиле перекроют центр города для подготовки ко Дню Победы
Вчера, 12:59
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле заканчивается с 3 мая
Вчера, 12:18
Загадочный снос деревьев заметили местные жители в Нижнем Тагиле
30 апреля 09:14