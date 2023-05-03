TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Изображение материала

Подросток выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

3 мая 2023, 10:30
Фото: 1MI
В Академическом районе Екатеринбурга 3 мая из окна выпал подросток и разбился насмерть. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи.

По словам очевидцев, у дома на улице Краснолесье, 10 на тротуаре лежало тело погибшего, накрытое тканью. Сотрудники скорой помощи пояснили, что несовершеннолетнему около 15 лет, он погиб между семью и восемью часами.

В правоохранительных органах и следственном комитете пока отказываются давать комментарии по чрезвычайному происшествию, пишет Е1.

Напомним, в середине апреля под окнами высотного18-этажного дома в Екатеринбурге был обнаружен труп женщины.

Труп женщины обнаружен под балконами высотки в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный мужчина выпал из окна в Березовском и выжилВ Березовском посреди ночи с балкона выпал мужчинаМужчина случайно выпал с балкона в Ревде
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Подросток#Смерть#Дом#Окно#Выпал#Происшествия
Подпишитесь
Стимул или метод давления. Мнение тагильчан о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»
Сегодня, 11:53
Комиссия ЕВРАЗ НТМК расследует аварию с пострадавшими на коксохиме в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:49
Десятки жителей Нижнего Тагила получили штрафы за шашлыки и сжигание мусора
Вчера, 10:07
3 мая в Нижнем Тагиле перекроют центр города для подготовки ко Дню Победы
Вчера, 12:59
В Нижнем Тагиле скончался анестезиолог-реаниматолог ГБ №1 Михаил Телицин
Сегодня, 09:23
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и вырубка деревьев
Вчера, 10:29