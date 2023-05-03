Подросток выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
По словам очевидцев, у дома на улице Краснолесье, 10 на тротуаре лежало тело погибшего, накрытое тканью. Сотрудники скорой помощи пояснили, что несовершеннолетнему около 15 лет, он погиб между семью и восемью часами.
В правоохранительных органах и следственном комитете пока отказываются давать комментарии по чрезвычайному происшествию, пишет Е1.
Напомним, в середине апреля под окнами высотного18-этажного дома в Екатеринбурге был обнаружен труп женщины.