Погоню за мигрантами из Таджикистана устроили инспекторы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Водитель сообщил инспекторам, что пытался скрыться из-за отсутствия документов на машину. Оба работают на стройке в Горном Щите, сообщается в telegram-канале «Многонационал». У них отсутствует регистрация, а проживают они в вагончике, пишет Е1.
Напомним, в начале апреля в Реже водитель KiaRio в нетрезвом состоянии пытался уехать от инспекторов. В результате он врезался в столб электропередач и погиб на месте. По словам пассажира иномарки, водитель был пьян. Также инспекторами установлено, что прав мужчина был лишен в 2021 году.