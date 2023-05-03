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Погоню за мигрантами из Таджикистана устроили инспекторы в Екатеринбурге

3 мая 2023, 05:21
Фото: 1MI
Погоню за двумя мигрантами устроили инспекторы ГИБДД в Екатеринбурге. Водитель проигнорировал требование сотрудников об остановке и попытался скрыться. Однако их догнали и задержали.

Водитель сообщил инспекторам, что пытался скрыться из-за отсутствия документов на машину. Оба работают на стройке в Горном Щите, сообщается в telegram-канале «Многонационал». У них отсутствует регистрация, а проживают они в вагончике, пишет Е1.

Напомним, в начале апреля в Реже водитель KiaRio в нетрезвом состоянии пытался уехать от инспекторов. В результате он врезался в столб электропередач и погиб на месте. По словам пассажира иномарки, водитель был пьян. Также инспекторами установлено, что прав мужчина был лишен в 2021 году.

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#Ирина Кирилова#Погоня#Мигранты#ГИБДД#Инспектор#Криминал#Реж
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