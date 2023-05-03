Погоню за мигрантами из Таджикистана устроили инспекторы в Екатеринбурге

Напомним, в начале апреля в Реже водитель KiaRio в нетрезвом состоянии пытался уехать от инспекторов. В результате он врезался в столб электропередач и погиб на месте. По словам пассажира иномарки, водитель был пьян. Также инспекторами установлено, что прав мужчина был лишен в 2021 году.