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Покусанных на 38% больше: в Нижнем Тагиле клещи оттаяли раньше времени

3 мая 2023, 15:33
Фото: 1MI

На 38% больше укусов клещей зафиксировано в Нижнем Тагиле к 1 мая 2023 года

В Нижнем Тагиле с приходом тепла уже было замечено 88 случаев покусов клещей, что на 38% больше, чем за такой же период прошлого года.

Первый зарегистрированный случай покуса произошел 25 марта, когда тагильчанка обратилась в травмпункт после посещения сада. К 1 мая количество пострадавших достигло 88 — это больше, чем было за такой же период в прошлом году, когда было всего 64 случая. Об этом сообщает главный специалист-эксперт местного отделения Роспотребнадзора Татьяна Ерохина в беседе с ИА «Все новости».

Среди всех жертв — 35 детей в возрасте до 17 лет. Несмотря на это, многие жители Нижнего Тагила прививаются от клещевого энцефалита в небольшом количестве. Известно, что только 39% жертв, обратившихся за помощью к медикам, были вакцинированы, в результате 20 человек были привиты иммуноглобулином.

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Пока нет информации о зарегистрированных случаях клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза в Нижнем Тагиле. Однако стоит помнить, что 46% клещей, которые были исследованы, являются носителями болезни Лайма. Еще 3% клещей были обнаружены как носители клещевого энцефалита.

По данным Роспотребнадзора, клещи в Нижнем Тагиле встречаются повсюду — это могут быть пригородные сады на реках Леба и Капасиха, а также поселки Анатольская, Монзино и Черноисточинск. Много клещей можно найти и в пределах самого города, например, в районе Муринских прудов и участков садов УВЗ. В прошлом году клещи нападали на горожан в районе реки Тагил, рядом с парком Народный.

В городе и загородных лагерях под Нижним Тагилом проводятся обработки химическими препаратами, уничтожающими клещей. Среди мест, попадающих по акарицидную обработку, — кладбища, городские парки и другие территории.

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#Здоровье#Клещ#Клещевой энцефалит#Вакцинация
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