Покусанных на 38% больше: в Нижнем Тагиле клещи оттаяли раньше времени

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
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Updated Сегодня, 15:35
Первый зарегистрированный случай покуса произошел 25 марта, когда тагильчанка обратилась в травмпункт после посещения сада. К 1 мая количество пострадавших достигло 88 — это больше, чем было за такой же период в прошлом году, когда было всего 64 случая. Об этом сообщает главный специалист-эксперт местного отделения Роспотребнадзора Татьяна Ерохина в беседе с ИА «Все новости».
Среди всех жертв — 35 детей в возрасте до 17 лет. Несмотря на это, многие жители Нижнего Тагила прививаются от клещевого энцефалита в небольшом количестве. Известно, что только 39% жертв, обратившихся за помощью к медикам, были вакцинированы, в результате 20 человек были привиты иммуноглобулином.
Пока нет информации о зарегистрированных случаях клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза в Нижнем Тагиле. Однако стоит помнить, что 46% клещей, которые были исследованы, являются носителями болезни Лайма. Еще 3% клещей были обнаружены как носители клещевого энцефалита.
По данным Роспотребнадзора, клещи в Нижнем Тагиле встречаются повсюду — это могут быть пригородные сады на реках Леба и Капасиха, а также поселки Анатольская, Монзино и Черноисточинск. Много клещей можно найти и в пределах самого города, например, в районе Муринских прудов и участков садов УВЗ. В прошлом году клещи нападали на горожан в районе реки Тагил, рядом с парком Народный.
В городе и загородных лагерях под Нижним Тагилом проводятся обработки химическими препаратами, уничтожающими клещей. Среди мест, попадающих по акарицидную обработку, — кладбища, городские парки и другие территории.