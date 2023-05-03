Покусанных на 38% больше: в Нижнем Тагиле клещи оттаяли раньше времени

По данным Роспотребнадзора, клещи в Нижнем Тагиле встречаются повсюду — это могут быть пригородные сады на реках Леба и Капасиха, а также поселки Анатольская, Монзино и Черноисточинск. Много клещей можно найти и в пределах самого города, например, в районе Муринских прудов и участков садов УВЗ. В прошлом году клещи нападали на горожан в районе реки Тагил, рядом с парком Народный.