После пожара в Сосьве Владимир Путин поручил выделить 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
В ходе совещания правительства РФ просьбу о выделении средств озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Президент заявил, что средства «не маленькие», однако попросил Мишустина найти средства.
Также Путин распорядился отправить детей погорельцев в летние оздоровительные лагеря на время, пока ведутся восстановительные работы.
Напомним, пожар в Сосьве начался 25 апреля. Из-за него оказались уничтоженными 140 домов. Общая площадь возгорания достигла 9 тысяч квадратных метров. Без жилья в результате остались 600 человек.