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После пожара в Сосьве Владимир Путин поручил выделить 2 млрд рублей

3 мая 2023, 03:38
Фото: официальный сайт Кремля
Два миллиарда рублей на восстановление населенных пунктов Свердловской области после пожара будут выделены региону. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В ходе совещания правительства РФ просьбу о выделении средств озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Президент заявил, что средства «не маленькие», однако попросил Мишустина найти средства.

Также Путин распорядился отправить детей погорельцев в летние оздоровительные лагеря на время, пока ведутся восстановительные работы.

Напомним, пожар в Сосьве начался 25 апреля. Из-за него оказались уничтоженными 140 домов. Общая площадь возгорания достигла 9 тысяч квадратных метров. Без жилья в результате остались 600 человек.

Детей погорельцев из Сосьвы планируется отправить на отдых в загородные лагеря
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#Ирина Кирилова#Пожар#Восстановление#Деньги#Экономика#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Свердловская область#Сосьва#Владимир Путин#Михаил Мишустин#Евгений Куйвашев
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