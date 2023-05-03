Путин поддержал идею строительства нового учреждения ФСИН в Сосьве

Напомним, в результате пожара в Сосьве были уничтожены здания на территории ЛИУ-23. Оттуда были вывезены 240 осужденных. Никто не пострадал. Осужденные мужчины были направлены в колонию Нижнего Тагила, а женщины распределены по двум колониям. Также эвакуированы служебные собаки. В результате пожара без домов остались 37 сотрудников колонии, МСЧ-66 ФСИН России и ветеранов ФСИН.