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Путин поддержал идею строительства нового учреждения ФСИН в Сосьве

3 мая 2023, 03:45
Фото: 1MI
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства нового лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) взамен сгоревшего в Сосьве Свердловской области. С инициативой выступил министр юстиций Константин Чуйченко.

По его словам, предлагается сделать учреждение с общей площадью 21 тысяча квадратных метров. Его наполняемость составит 300 мест, а число сотрудников не превысит 300 человек. Также Чуйченко предложил сделать профиль ЛИУ более широким и предусмотреть наркотическое, туберкулезное и соматическое отделения.

Он отметил, что стоимость строительства составит порядка 2,1 млрд рублей. В эту сумму уже входит современное оборудование, средства охраны и прочее. Учреждение, по словам министра, будет градообразующим для Сосьвы, где проживает порядка 10 тысяч человек.

Напомним, в результате пожара в Сосьве были уничтожены здания на территории ЛИУ-23. Оттуда были вывезены 240 осужденных. Никто не пострадал. Осужденные мужчины были направлены в колонию Нижнего Тагила, а женщины распределены по двум колониям. Также эвакуированы служебные собаки. В результате пожара без домов остались 37 сотрудников колонии, МСЧ-66 ФСИН России и ветеранов ФСИН.

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#Ирина Кирилова#Строительство#ФСИН#Колония#Осужденные#Экономика#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Сосьва#Владимир Путин
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