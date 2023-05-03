Путин поддержал идею строительства нового учреждения ФСИН в Сосьве

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
По его словам, предлагается сделать учреждение с общей площадью 21 тысяча квадратных метров. Его наполняемость составит 300 мест, а число сотрудников не превысит 300 человек. Также Чуйченко предложил сделать профиль ЛИУ более широким и предусмотреть наркотическое, туберкулезное и соматическое отделения.
Он отметил, что стоимость строительства составит порядка 2,1 млрд рублей. В эту сумму уже входит современное оборудование, средства охраны и прочее. Учреждение, по словам министра, будет градообразующим для Сосьвы, где проживает порядка 10 тысяч человек.
Напомним, в результате пожара в Сосьве были уничтожены здания на территории ЛИУ-23. Оттуда были вывезены 240 осужденных. Никто не пострадал. Осужденные мужчины были направлены в колонию Нижнего Тагила, а женщины распределены по двум колониям. Также эвакуированы служебные собаки. В результате пожара без домов остались 37 сотрудников колонии, МСЧ-66 ФСИН России и ветеранов ФСИН.