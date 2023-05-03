Россиянам рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка

Также эксперт не рекомендовал потребителям приобретать шашлык в готовом виде, особенно мясо, продаваемое в виде кусков в маринаде в пакетах и ведрах. При его приготовлении продавцы часто используют некачественные продукты и маринад, содержащий в составе майонез. К тому же, покупатель не имеет возможности ни понюхать, ни потрогать, ни даже хорошо рассмотреть содержимое упаковки, объяснил Крюков журналистам NEWS.ru.