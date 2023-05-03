Россиянам рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Согласно экспертному мнению Анатолия Крюкова, шеф-повара, члена Ассоциации поваров России, покупая мясо в охлажденном виде, покупатель может с легкостью определить его качество. При покупке следует оценить цвет и упругость, а также проверить, не было ли мясо разморожено.
Также эксперт не рекомендовал потребителям приобретать шашлык в готовом виде, особенно мясо, продаваемое в виде кусков в маринаде в пакетах и ведрах. При его приготовлении продавцы часто используют некачественные продукты и маринад, содержащий в составе майонез. К тому же, покупатель не имеет возможности ни понюхать, ни потрогать, ни даже хорошо рассмотреть содержимое упаковки, объяснил Крюков журналистам NEWS.ru.
Также шеф-повар посоветовал готовить свой маринад по вкусу и в зависимости от вида мяса. В качестве универсального маринада он рекомендовал советский, с уксусом, солью, лавровым листом и черным перцем «горошком». Помимо базовых ингредиентов, эксперт порекомендовал разнообразить соус, добавив в него немного паприки или чабреца, размягчающего мясо и придающего ему пикантный вкус.
В соответствии с рекомендацией Натальи Завьяловой, эксперта Роскачества, рекомендуется воздержаться от покупки шашлыка в белом маринаде. Не следует игнорировать и форму кусков — они должны быть примерно одинаковыми, чтобы при приготовлении мясо прожаривалось равномерно.