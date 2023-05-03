Семейная пара из Екатеринбурга застряла в снежном плену в горах Дагестана

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Там рассказали, что 2 мая на 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга на Volkswagen Polo застряли в сугробе. Автомобиль занесло на скользкой дороге. Пожарные выехали на место и помогли вытащить транспорт из сугроба.
Напомним, в Екатеринбурге двухлетний ребенок застрял в сейфе. Он забрался в него и захлопнул за собой дверь. После этого он не смог выбраться наружу. Доставать его пришлось спасателям.