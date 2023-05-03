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Семейная пара из Екатеринбурга застряла в снежном плену в горах Дагестана

3 мая 2023, 04:55
Фото: 1MI

Семейную пару из Екатеринбрга спасли из снежного плена в горах Дагестана

Семья из Екатеринбурга застряла в горах Дагестана. Супруги отправились туда в качестве туристов. Им помогли местные пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Там рассказали, что 2 мая на 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга на Volkswagen Polo застряли в сугробе. Автомобиль занесло на скользкой дороге. Пожарные выехали на место и помогли вытащить транспорт из сугроба.

Напомним, в Екатеринбурге двухлетний ребенок застрял в сейфе. Он забрался в него и захлопнул за собой дверь. После этого он не смог выбраться наружу. Доставать его пришлось спасателям.

Двухлетний ребенок застрял в сейфе в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Горы#Застрявшие#Иномарка#Спасение#Происшествия#Екатеринбург
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