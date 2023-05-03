Сотни тысяч рублей получили сотрудники сгоревшей в Сосьве больницы

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Указание о выплатах дал директор ФСИН России Александр Калашников. Большинство сотрудников помогали в тушении пожара в колонии, а также эвакуировали осужденных.
Напомним, 2 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании правительства. В ходе него президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину найти 2 млрд рублей для восстановления домов в пострадавших от пожара населенных пунктов.
Кроме того, Путин поручил проработать вопрос о летнем отдыхе для детей погорельцев. Он также отметил, что все работы будут закончены к началу нового отопительного сезона.