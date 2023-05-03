Сотни тысяч рублей получили сотрудники сгоревшей в Сосьве больницы

Всем 27 сотрудникам лечебно-исправительного учреждения №23 и персоналу трех больниц ФСИН в поселке Сосьва Свердловской области 2 мая осуществлены выплаты по 300 тысяч рублей за потерю жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Сюжет Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года