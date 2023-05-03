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Сотни тысяч рублей получили сотрудники сгоревшей в Сосьве больницы

3 мая 2023, 06:10
Фото: 1MI
Всем 27 сотрудникам лечебно-исправительного учреждения №23 и персоналу трех больниц ФСИН в поселке Сосьва Свердловской области 2 мая осуществлены выплаты по 300 тысяч рублей за потерю жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Указание о выплатах дал директор ФСИН России Александр Калашников. Большинство сотрудников помогали в тушении пожара в колонии, а также эвакуировали осужденных.

Напомним, 2 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании правительства. В ходе него президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину найти 2 млрд рублей для восстановления домов в пострадавших от пожара населенных пунктов.

Кроме того, Путин поручил проработать вопрос о летнем отдыхе для детей погорельцев. Он также отметил, что все работы будут закончены к началу нового отопительного сезона.

Путин поддержал идею строительства нового учреждения ФСИН в Сосьве
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#Ирина Кирилова#Выплаты#Погорельцы#Компенсация#Пожар#Общество#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Сосьва
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