Сотрудникам РЖД в Нижнем Тагиле рассказали о способах мошенничества

Отмечается, что звонить злоумышленники при этом могут из любой точки мира. В полиции отмечают, что никогда не стоит сообщать никаким сотрудникам данные своих банковских карт, а также пароли. Если звонят и сообщают о неких мошеннических действиях, нужно оборвать звонок и самостоятельно перезвонить на горячую линию банка. Либо обратиться в отделение лично.