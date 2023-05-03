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Сотрудникам РЖД в Нижнем Тагиле рассказали о способах мошенничества

3 мая 2023, 07:45
Фото: пресс-служба МУМВД "Нижнетагильское"
О том, как мошенники обманывают граждан и как защитить себя от них узнали сотрудники РЖМ. Им об этом рассказали полицейские.

По данным полиции, большее количество преступлений совершается при помощи сотовой связи. Замначальника отделения полиции №18 Сергей Лантух рассказал, что чаще всего гражданам звонят «банковские работники» или представители правоохранительных органов.

В основном граждан просят назвать данные под выдуманными предлогами, например, о некорректном списании средств. Либо представляются сотрудниками различных ведомств и просят перевести средства на «безопасные счета». Для этого людей убеждают оформить кредит, чтобы якобы поймать злоумышленников. Он отметил, что участились случаи продажи недвижимости за значительные суммы, а затем перевод их на счета мошенников.

По словам полицейских, также стало популярно инвестировать средства в разные проекты. Мошенники обманывают и на этом. Они представляются менеджерами инвестиционных компаний и убеждают граждан вкладывать средства в несуществующие проекты. В результате они остаются ни с чем.

Еще один способ часто применяется к пенсионерам. Их обманывают по схеме, что их родственник попал в ДТП. Под видом сотрудников правоохранительных органов доверчивых граждан просят передать средства за невозбуждение якобы уголовных дел.

Отмечается, что звонить злоумышленники при этом могут из любой точки мира. В полиции отмечают, что никогда не стоит сообщать никаким сотрудникам данные своих банковских карт, а также пароли. Если звонят и сообщают о неких мошеннических действиях, нужно оборвать звонок и самостоятельно перезвонить на горячую линию банка. Либо обратиться в отделение лично.

Пенсионер из Нижнего Тагила пытался обналичить 45 млн по наводке мошенников
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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Полиция#РЖД#Мошенничество#Профилактика#Общество
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