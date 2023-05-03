Ударившего вилами соседку свердловчанина отправили на лечение в психбольницу

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
45-летнего мужчину судили по статье за угрозу убийством в суде Богдановича. Было доказано, что он сначала набросился на мужа соседки из-за того, что их дети якобы закидали его забор бутылками.
Дебошир ударил соседа по голове железной трубой, а затем попытался воткнуть вилы в его супругу. Однако садовый инструмент попал в сотовый телефон, лежащий в кармане, и многодетная мать не получила увечий.
Проведенная экспертиза показала, что у обвиняемого психическое расстройство, он не отдает себе отчета в своих действиях и опасен для окружающих. По решению суда он будет направлен на принудительное лечение, пишет Е1.