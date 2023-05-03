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Published Сегодня, 11:38

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Ударившего вилами соседку свердловчанина отправили на лечение в психбольницу

3 мая 2023, 11:38
Фото: 1MI
Жителя селя Троицкое, который ударил вилами свою соседку в октябре 2021 года, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психбольницу.

45-летнего мужчину судили по статье за угрозу убийством в суде Богдановича. Было доказано, что он сначала набросился на мужа соседки из-за того, что их дети якобы закидали его забор бутылками.

Дебошир ударил соседа по голове железной трубой, а затем попытался воткнуть вилы в его супругу. Однако садовый инструмент попал в сотовый телефон, лежащий в кармане, и многодетная мать не получила увечий.

Проведенная экспертиза показала, что у обвиняемого психическое расстройство, он не отдает себе отчета в своих действиях и опасен для окружающих. По решению суда он будет направлен на принудительное лечение, пишет Е1.

Мужчина из свердловского села пырнул соседку вилами. От смерти спас телефон
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#Уголовное дело#Полиция#Суд#Убийство#Принудительное лечение#Общество#Свердловская область#Богданович#Евгения Сафина
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