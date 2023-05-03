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Украина ночью попыталась нанести удар по Кремлю

3 мая 2023, 11:58
Фото: 1MI
Российские военные смогли вывести из строя два беспилотника украинской стороны, которые попытались ночью 3 мая нанести удар по Кремлю.

В пресс-службе Кремля отметили, что президент России Владимир Путин не пострадал. Также не сообщается и о других пострадавших при падении и разлете осколков беспилотников.

Для уничтожения БПЛА спецслужбы использовали системы радиолокационной борьбы, пишут «РИА Новости».

Россия расценивает попытку удара как покушение на главу государства и заранее спланированную террористическую акцию накануне 9 мая. Страна оставляет за собой право принять ответные меры где и когда посчитает нужным.

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#Евгения Сафина#Операция на Украине#Происшествия#Кремль#Атака#Удар#Украина#Россия
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