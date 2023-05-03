Украина ночью попыталась нанести удар по Кремлю

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В пресс-службе Кремля отметили, что президент России Владимир Путин не пострадал. Также не сообщается и о других пострадавших при падении и разлете осколков беспилотников.
Для уничтожения БПЛА спецслужбы использовали системы радиолокационной борьбы, пишут «РИА Новости».
Россия расценивает попытку удара как покушение на главу государства и заранее спланированную террористическую акцию накануне 9 мая. Страна оставляет за собой право принять ответные меры где и когда посчитает нужным.