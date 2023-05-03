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В два раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагила 3 мая

3 мая 2023, 05:35
Фото: TagilCity.ru
Газоанализатор, с помощью которого журналисты TagilCity.ru проводят ежедневные замеры воздуха в Нижнем Тагиле, зафиксировал 3 мая превышение диоксида азота в два раза.

Замеры проходили при температуре воздуха +21 градус и северо-восточном ветре со скоростью три метра в секунду.

Во время текущих замеров газоанализатор поймал в воздухе наличие диоксида азота. После 20-минутных замеров показатель вещества составил 0,4 мг/м3, что превышает его норму в два раза (ПДК — 0,2 мг/м3).

Фото: TagilCity.ru

Диоксид азота относится ко второму классу опасности и в первую очередь влияет на дыхательную систему человека. Вещество может вызывать отеки слизистой, воспаление бронхов и трахеи, пневмонию, риниты и заболевания горла. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Информация о состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Замеры#Диоксид азота#Выбросы#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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