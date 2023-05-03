В Нижнем Тагиле пьяная женщина зарезала слепого сожителя

В тот день тагильчанка вместе со своим сожителем, который являлся инвалидом первой группы по зрению, устроили алкогольное застолье в честь дня рождения ее младшего брата. Затем между ними завязалась ссора, женщина взяла нож и ударила гражданского мужа в грудь. Мужчина скончался на месте убийства.