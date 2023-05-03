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В Нижнем Тагиле пьяная женщина зарезала слепого сожителя

3 мая 2023, 09:00
Фото: Пресс-служба СК по Свердловской области
До 20 лет лишения свободы грозит жительнице Нижнего Тагила, которая во время алкогольного застолья зарезала своего слепого сожителя.

12 июля 2021 года на Вагонке в Нижнем Тагиле в квартире на улице Тимирязева произошло убийство. Сотрудники Следственного комитета Дзержинского района завершили расследование.

В тот день тагильчанка вместе со своим сожителем, который являлся инвалидом первой группы по зрению, устроили алкогольное застолье в честь дня рождения ее младшего брата. Затем между ними завязалась ссора, женщина взяла нож и ударила гражданского мужа в грудь. Мужчина скончался на месте убийства.

Фото: Пресс-служба СК по Свердловской области

Уголовное дело заведено за убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Оно направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.

Что стало непосредственной причиной для конфликта — неизвестно. Двое оставшихся после этого застолья в живых в дальнейшем точно вспомнить уже не могли, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Житель Тагила на вечеринке в честь дня рождения убил приревновавшую его сожительницу
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#Нижний Тагил#Евгения Сафина#Убийство#Застолье#Алкоголь#Суд#Полиция#Следственный комитет#Происшествия
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