В Нижнем Тагиле пьяная женщина зарезала слепого сожителя

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12 июля 2021 года на Вагонке в Нижнем Тагиле в квартире на улице Тимирязева произошло убийство. Сотрудники Следственного комитета Дзержинского района завершили расследование.
В тот день тагильчанка вместе со своим сожителем, который являлся инвалидом первой группы по зрению, устроили алкогольное застолье в честь дня рождения ее младшего брата. Затем между ними завязалась ссора, женщина взяла нож и ударила гражданского мужа в грудь. Мужчина скончался на месте убийства.
Уголовное дело заведено за убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Оно направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу, обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.
Что стало непосредственной причиной для конфликта — неизвестно. Двое оставшихся после этого застолья в живых в дальнейшем точно вспомнить уже не могли, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.