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В Нижнем Тагиле скончался анестезиолог-реаниматолог ГБ №1 Михаил Телицин

3 мая 2023, 09:23
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 2 мая умер врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Телицин. Ему было 60 лет. Работал он в ГБ №1. О кончине медика сообщили коллеги.

Телицин в 1986 году окончил Свердловский государственный медицинский институт. Его специальность врач-педиатр. Именно с этой должности он начинал свою трудовую деятельность. В июне 1993 года он вступил в должность анестезиолога-реаниматолога в городской больнице №1.

Светлый и добрый человек, профессионал своего дела, Михаил Петрович трудился в учреждении 29 лет, все эти годы беззаветно служил людям, спасая их жизни. Всегда приходил на помощь в трудные минуты, был чутким и отзывчивым человеком, — сообщили коллеги.
Фото: страница ГБ №1 Вконтакте

Коллектив больницы выразил свои соболезнования родным и близким. Прощание с усопшим состоится 4 мая 2023 года в 14:30 около дома на улице Зари, 26. В 15:00 пройдет отпевание и прощание в Храме Воскресения Христова по ул. Лесная, 20 (остановка 10 трамвая, 57 автобуса).

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