В Нижнем Тагиле скончался анестезиолог-реаниматолог ГБ №1 Михаил Телицин

Телицин в 1986 году окончил Свердловский государственный медицинский институт. Его специальность врач-педиатр. Именно с этой должности он начинал свою трудовую деятельность. В июне 1993 года он вступил в должность анестезиолога-реаниматолога в городской больнице №1.