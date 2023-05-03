Юные гимнастки из Нижнего Тагила завоевали медали на всероссийских соревнованиях

В индивидуальной программе второе место заняли Милена Протазанова, Майя Фурман и Валерия Фефелова, третье место досталось Даниэлле Ляпцевой.



Также межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике «Уральская весна» состоялись в Каменске-Уральском. Воспитанницы спортшколы №2 из Нижнего Тагила тоже выступили там успешно: «золото» по третьему спортивному разряду взяла команда «Карамельки», второе место по программе КМС заняла команда «Изумрудинки».