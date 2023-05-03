Юные гимнастки из Нижнего Тагила завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Соревнования проходили с 24 по 27 апреля в Суздале. Воспитанницы спортшколы № 3 имени А. А. Лопатина в групповых упражнениях смогли получить полный комплект медалей.
Команда «Фламинго» взяла «золото» по программе третьего спортивного разряда. Команда «Созвездие» получило «серебро», а «Сириус» — «бронзу» по программе второго юношеского разряда.
В индивидуальной программе второе место заняли Милена Протазанова, Майя Фурман и Валерия Фефелова, третье место досталось Даниэлле Ляпцевой.
Также межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике «Уральская весна» состоялись в Каменске-Уральском. Воспитанницы спортшколы №2 из Нижнего Тагила тоже выступили там успешно: «золото» по третьему спортивному разряду взяла команда «Карамельки», второе место по программе КМС заняла команда «Изумрудинки».