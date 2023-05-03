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Житель Серова погиб в зоне СВО

3 мая 2023, 15:12
Фото: 1MI
В результате специальной военной операции на Украине погиб мужчина из Серова. Уралец Василий Порывкин умер в возрасте 49 лет.

Мужчина скончался 8 апреля в битве за освобождение города Артемовска. Ранее Порывкин окончил школу №15 и училище №62 по специальности «слесарь по ремонту подвижного состава».

После обучения свердловчанин работал на промышленных предприятиях. В 2022 году он добровольно заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции, а недавно пришла весть о его гибели, сообщает «КП-Екатеринбург».

Фото: «КП-Екатеринбург»
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#Смерть#Гибель#Военный#Операция на Украине#Происшествия
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