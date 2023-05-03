Житель Серова погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Мужчина скончался 8 апреля в битве за освобождение города Артемовска. Ранее Порывкин окончил школу №15 и училище №62 по специальности «слесарь по ремонту подвижного состава».
После обучения свердловчанин работал на промышленных предприятиях. В 2022 году он добровольно заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции, а недавно пришла весть о его гибели, сообщает «КП-Екатеринбург».