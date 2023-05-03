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Жители Каменска-Уральского засудили РЖД за грязь в вагоне

3 мая 2023, 05:51
Фото: 1MI
Родители детей одного из творческих коллективов Каменска-Уральского засудили РЖД по причине того, что им и их детям пришлось почти сутки ехать из Санкт-Петербурга в вагоне с грязным полом, пылью на полках и неприятным запахом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

По данным ведомства, артисты вместе с родителями возвращались домой. Когда они зашли в вагон, то обнаружили, что пол грязный, на ручках и полках пыль, а также есть неприятный запах. Граждане попросили навести порядок, но им отказали. Тогда они обратились в суд и Роспотребнадзор.

Отмечается, что в поездке также были и руководители проекта. Родители сначала обратились на горячую линию, однако сотрудники отказались убираться в вагоне. Кроме того, в то же время сломался туалет. Почистили его только через 15 часов ожидания.

На суде истцы смогли доказать, что услуги по перевозке пассажиров оказывались некачественно. Каждому присуждено по тысяче рублей в качестве компенсации. Также компании назначен штраф.

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#Ирина Кирилова#РЖД#Суд#Штраф#Роспотребнадзор#Общество#Каменск-Уральский
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