Жители Каменска-Уральского засудили РЖД за грязь в вагоне

Родители детей одного из творческих коллективов Каменска-Уральского засудили РЖД по причине того, что им и их детям пришлось почти сутки ехать из Санкт-Петербурга в вагоне с грязным полом, пылью на полках и неприятным запахом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.