Жители Каменска-Уральского засудили РЖД за грязь в вагоне

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
По данным ведомства, артисты вместе с родителями возвращались домой. Когда они зашли в вагон, то обнаружили, что пол грязный, на ручках и полках пыль, а также есть неприятный запах. Граждане попросили навести порядок, но им отказали. Тогда они обратились в суд и Роспотребнадзор.
Отмечается, что в поездке также были и руководители проекта. Родители сначала обратились на горячую линию, однако сотрудники отказались убираться в вагоне. Кроме того, в то же время сломался туалет. Почистили его только через 15 часов ожидания.
На суде истцы смогли доказать, что услуги по перевозке пассажиров оказывались некачественно. Каждому присуждено по тысяче рублей в качестве компенсации. Также компании назначен штраф.