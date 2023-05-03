Жителям Нижнего Тагила запретили ходить в лес

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Изменения в постановление администрации Нижнего Тагила были внесены 3 мая. Отныне на время действия противопожарного режима гражданам запрещено посещение лесов. Исключение составляют только те, кто осуществляет работы по их охране, защите и воспроизводству.
Остальные пункты постановления остались без изменения. Тагильчанам по прежнему запрещено разведение открытого огня и костров, отжиг сухой травы и мусора, проведение пожароопасных работ.
С 4 по 6 мая в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение по 4 и 5 классам горимости леса. В связи с этим ведомствам необходимо провести превентивные мероприятия: подготовить необходимую резервную технику, организовать круглосуточную работу аварийных бригад, продолжать противопожарную пропаганду среди населения.