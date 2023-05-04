Аномальная жара пришла в Свердловскую область

Кроме того, в эти дни ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 классов горимости леса. В МЧС отметили, что превентивные мероприятия должны проводиться во всех муниципалитетах региона. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня ожидается до +30 градусов и сильные порывы ветра.