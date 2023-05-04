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Аномальная жара пришла в Свердловскую область

4 мая 2023, 13:16
Фото: 1MI

Экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле из-за аномальной жары

С 5 по 7 мая в Нижнем Тагиле и всей Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за установившейся аномальной жары и сильных ветров.

Кроме того, в эти дни ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 классов горимости леса. В МЧС отметили, что превентивные мероприятия должны проводиться во всех муниципалитетах региона. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня ожидается до +30 градусов и сильные порывы ветра.

Из-за погодных условий возможно возгорание жилых и садовых домов, лесных массивов. Ветра могут привести к обрывам на линиях электропередач и обрушению слабоукрепленных конструкций. Также прогнозируются чрезвычайные ситуации на туристических маршрутах.

В связи с этим необходимо проверить состояние подъездов к водоемам, подготовить к работе резервную технику, проводить профилактические мероприятия по пожарной безопасности с населением.

Жителям Нижнего Тагила запретили ходить в лес
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#Евгения Сафина#Экстренное предупреждение#Жара#Ветер#МЧС#Общество#Природа#Нижний Тагил#Свердловская область
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