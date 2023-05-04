Аномальная жара пришла в Свердловскую область

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Кроме того, в эти дни ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность 4 и 5 классов горимости леса. В МЧС отметили, что превентивные мероприятия должны проводиться во всех муниципалитетах региона. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня ожидается до +30 градусов и сильные порывы ветра.
Из-за погодных условий возможно возгорание жилых и садовых домов, лесных массивов. Ветра могут привести к обрывам на линиях электропередач и обрушению слабоукрепленных конструкций. Также прогнозируются чрезвычайные ситуации на туристических маршрутах.
В связи с этим необходимо проверить состояние подъездов к водоемам, подготовить к работе резервную технику, проводить профилактические мероприятия по пожарной безопасности с населением.