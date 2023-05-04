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Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 4 мая

4 мая 2023, 05:25
Фото: TagilCity.ru
Во время замеров воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле 4 мая диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза.

Замеры проходили при температуре воздуха +17 градусов и северо-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду.

Во время текущих замеров в прямом эфире газоанализатор поймал в воздухе диоксид азота. После контрольных 20-минутных замеров оказалось, что вещество превысило норму в 1,5 раза. Показатели диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, углекислого газа и метана остались нулевыми.

Фото: TagilCity.ru

Диоксид азота относится ко второму классу опасности и в первую очередь влияет на дыхательную систему человека. Вещество может вызывать отеки слизистой, воспаление бронхов и трахеи, пневмонию, риниты и заболевания горла. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Информация о состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Замеры#Воздух#Диоксид азота#Превышение ПДК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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