Еще один садовод оштрафован под Нижним Тагилом за разведение огня при особом режиме

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Днем 4 мая сотрудники надзорного ведомства выявили садовода, который нарушал запрет на разведение открытого огня.
Сегодня в сад приезжали пожарные, которые зафиксировали у одного из садоводов, что он сжигал в бочке, листву, ветки, мусор и прочее. У данного садовода будет штраф! Мало того, что сжигание такого мусора не добавляет здоровья как сжигающему так и окружающим, еще и может привести к пожарам, тем более в такую сухую, ветреную погоду! — передает слова председателя садового товарищества читатель TagilCity.ru.
Среди ограничений в Нижнем Тагиле объявлен запрет на посещение лесов и приготовление шашлыка в мангалах и кострах.
В Свердловской области действует запрет на разведение огня в связи с высокой пожарной опасностью. В конце апреля в поселке Сосьва из-за нарушений правил пожарной безопасности сгорели свыше 100 жилых домов, без единственного жилья осталось более 600 человек. Также огонь уничтожил здания ЛИУ, в котором работало множество местных жителей. За один день люди лишились дома и работы. В результате массового пожара погибли два человека.
Виновниками предположительно являются сотрудник местной пилорамы и работник противопожарной службы. На них заведены уголовные дела, подозреваемые задержаны.