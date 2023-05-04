Еще один садовод оштрафован под Нижним Тагилом за разведение огня при особом режиме

В Свердловской области действует запрет на разведение огня в связи с высокой пожарной опасностью. В конце апреля в поселке Сосьва из-за нарушений правил пожарной безопасности сгорели свыше 100 жилых домов, без единственного жилья осталось более 600 человек. Также огонь уничтожил здания ЛИУ, в котором работало множество местных жителей. За один день люди лишились дома и работы. В результате массового пожара погибли два человека.