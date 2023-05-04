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Еще один садовод оштрафован под Нижним Тагилом за разведение огня при особом режиме

4 мая 2023, 16:00
Фото: 1MI
Садовод, который сжигал в бочке сухую листву во время действующего запрета на разведение огня, был обнаружен сотрудниками пожарного надзора в садах под Нижним Тагилом. Проверка проводилась в садовом товариществе в Горноуральском городском округе, теперь нарушителю назначат штраф.

Днем 4 мая сотрудники надзорного ведомства выявили садовода, который нарушал запрет на разведение открытого огня.

Сегодня в сад приезжали пожарные, которые зафиксировали у одного из садоводов, что он сжигал в бочке, листву, ветки, мусор и прочее. У данного садовода будет штраф! Мало того, что сжигание такого мусора не добавляет здоровья как сжигающему так и окружающим, еще и может привести к пожарам, тем более в такую сухую, ветреную погоду! — передает слова председателя садового товарищества читатель TagilCity.ru.

Среди ограничений в Нижнем Тагиле объявлен запрет на посещение лесов и приготовление шашлыка в мангалах и кострах.

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В Свердловской области действует запрет на разведение огня в связи с высокой пожарной опасностью. В конце апреля в поселке Сосьва из-за нарушений правил пожарной безопасности сгорели свыше 100 жилых домов, без единственного жилья осталось более 600 человек. Также огонь уничтожил здания ЛИУ, в котором работало множество местных жителей. За один день люди лишились дома и работы. В результате массового пожара погибли два человека.

Виновниками предположительно являются сотрудник местной пилорамы и работник противопожарной службы. На них заведены уголовные дела, подозреваемые задержаны.

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