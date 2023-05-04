Глава пострадавшего от пожара поселка Сосьва подал в отставку

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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Updated Сегодня, 09:14
В думе Сосьвинского городского округа планируется провести внеочередное заседание. Там будет рассмотрено заявление Геннадия Макарова, пишет «Комменрсантъ».
Пожар в Сосьве начался 25 апреля, полностью потушить его удалось через несколько дней. В результате возгорания сгорело более сотни жилых домов. Погорельцам оказывается вся необходимая помощь. Для урегулирования вопросов на место чрезвычайного происшествия выезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По факту пожара, в котором погибли два человека, возбуждено два уголовных дела. Оба обвиняемых арестованы и заключены под стражу. Это управляющий пилорамой, а также специалист по пожарной безопасности МКУ.
После массовых пожаров, которые произошли в Свердловской области в конце апреля в разных муниципалитетах, президент России Владимир Путин поручил выделить два миллиарда рублей на восстановление населенных пунктов.