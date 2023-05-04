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Posted 4 мая 2023, 17:38

Published 4 мая 2023, 17:38

Modified 4 мая 2023, 17:40

Updated 4 мая 2023, 17:40

Класс для обучения операторов дронов появится в Екатеринбурге на базе ДОСААФ

Класс для обучения операторов дронов появится в Екатеринбурге на базе ДОСААФ

4 мая 2023, 17:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Операция на Украине
В свердловском ДОСААФе на базе учебного центра «Восточный» будет создан специализированный класс, оснащенный симуляторами и другим оборудованием для обучения операторов беспилотных аппаратов.

В классе будут проводить первоначальное обучение и предоставят преподавателя от профильной фирмы для обучения инструкторов работе с дронами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника отдела подготовки специалистов регионального отделения ДОСААФ России в Свердловской области, Александра Семушина.

Выпускники смогут получить военно-учетную специальность. До этого момента в ДОСААФ уже обучали операторов беспилотников, однако это была не отдельная программа, а часть курса для парашютистов или связистов из числа мобилизованных.

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#Экономика#Операция на Украине#Дрон#Обучение#Беспилотник#Екатеринбург
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