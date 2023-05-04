Класс для обучения операторов дронов появится в Екатеринбурге на базе ДОСААФ

Posted 4 мая 2023, 17:38
Published 4 мая 2023, 17:38
Modified 4 мая 2023, 17:40
Updated 4 мая 2023, 17:40
В классе будут проводить первоначальное обучение и предоставят преподавателя от профильной фирмы для обучения инструкторов работе с дронами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника отдела подготовки специалистов регионального отделения ДОСААФ России в Свердловской области, Александра Семушина.
Выпускники смогут получить военно-учетную специальность. До этого момента в ДОСААФ уже обучали операторов беспилотников, однако это была не отдельная программа, а часть курса для парашютистов или связистов из числа мобилизованных.