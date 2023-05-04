TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Изображение материала

Класс для обучения операторов дронов появится в Екатеринбурге на базе ДОСААФ

4 мая 2023, 17:38
Фото: 1MI
В свердловском ДОСААФе на базе учебного центра «Восточный» будет создан специализированный класс, оснащенный симуляторами и другим оборудованием для обучения операторов беспилотных аппаратов.

В классе будут проводить первоначальное обучение и предоставят преподавателя от профильной фирмы для обучения инструкторов работе с дронами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника отдела подготовки специалистов регионального отделения ДОСААФ России в Свердловской области, Александра Семушина.

Выпускники смогут получить военно-учетную специальность. До этого момента в ДОСААФ уже обучали операторов беспилотников, однако это была не отдельная программа, а часть курса для парашютистов или связистов из числа мобилизованных.

Читайте также:
Защита от дронов появится на атомных объектах в Свердловской областиВоенные обучаются сопротивлению беспилотникам под Екатеринбургом
#Дрон#Беспилотник#Обучение#Экономика#Екатеринбург#Операция на Украине
Подпишитесь
Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга
Сегодня, 12:35
Стимул или метод давления. Мнение тагильчан о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»
Вчера, 11:53
Топ-5 Telegram-каналов чиновников в Свердловской области
Сегодня, 06:31
Половину апреля жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышением вредных выбросов
Сегодня, 08:49
Долг за электричество и споры газовиков. Крупные арбитражные дела в апреле 2023 года
Сегодня, 12:53
Еще один садовод оштрафован под Нижним Тагилом за разведение огня при особом режиме
Сегодня, 16:00