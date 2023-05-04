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Мужчина задержан за рисование рекламы наркотиков на домах в Заречном

4 мая 2023, 04:09
Фото: 1MI
Полицейские в Заречном задержали нарушителей, которые нарисовали рекламу наркотиков на зданиях в городе. Одним из них оказался мужчина с татуировками на шее. Об этом рассказал мэр Андрей Захарцев.

По его словам, нарушители были пойманы менее чем за неделю, а все надписи уже ликвидированы. Об этом Захарцев сообщил в своем Telegram.

За два дня надписи были нанесены на десятки домов, отмечает Захарцев. Авторов рекламы удалось поймать в Екатеринбурге. Теперь их будут судить. Также один из задержанных попросил прощения за свои деяния, говорится на странице мэра Вконтакте.

Напомним, в Нижнем Тагиле ТСЖ «Астра» получило штраф, а также предупреждение за надписи с рекламой наркотиков на улице Ленина, 34. Причиной наказания стало то, что запрещенные надписи не были закрашены.

Штраф получила УК из Нижнего Тагила за надписи с рекламой наркотиков на доме
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#Ирина Кирилова#Реклама#Надписи#Наркотики#Задержание#Криминал#Екатеринбург
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