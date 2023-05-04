Мужчина задержан за рисование рекламы наркотиков на домах в Заречном

За два дня надписи были нанесены на десятки домов, отмечает Захарцев. Авторов рекламы удалось поймать в Екатеринбурге. Теперь их будут судить. Также один из задержанных попросил прощения за свои деяния, говорится на странице мэра Вконтакте.