Мужчина задержан за рисование рекламы наркотиков на домах в Заречном

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
По его словам, нарушители были пойманы менее чем за неделю, а все надписи уже ликвидированы. Об этом Захарцев сообщил в своем Telegram.
За два дня надписи были нанесены на десятки домов, отмечает Захарцев. Авторов рекламы удалось поймать в Екатеринбурге. Теперь их будут судить. Также один из задержанных попросил прощения за свои деяния, говорится на странице мэра Вконтакте.
Напомним, в Нижнем Тагиле ТСЖ «Астра» получило штраф, а также предупреждение за надписи с рекламой наркотиков на улице Ленина, 34. Причиной наказания стало то, что запрещенные надписи не были закрашены.