Начальник криминальной милиции скончался в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
О кончине Воищева сообщил адвокат Сергей Колосовский. По его словам, смерть наступила 3 мая, пишет Ура.ру. Скончавшийся уже более десяти лет находится на пенсии. Однако сослуживцы его до сих пор вспоминают как талантливого и верного службе.
В 90-е годы Воищев расследовал несколько громких дел, которые были раскрыты. В одну неделю полковник работал с похищением ребенка, убийством семьи и нападением на инкассаторов.
Похороны пройдут в Череповце. Там усопший жил длительное время.