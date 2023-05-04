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Начальник криминальной милиции скончался в Свердловской области

4 мая 2023, 08:59
Фото: 1MI
Бывший начальник криминальной милиции Октябрьского райуправления Екатеринбурга Анатолий Воищев скончался. Он работал в силовых структурах с 1970 года и раскрывал дела в 90-е годы.

О кончине Воищева сообщил адвокат Сергей Колосовский. По его словам, смерть наступила 3 мая, пишет Ура.ру. Скончавшийся уже более десяти лет находится на пенсии. Однако сослуживцы его до сих пор вспоминают как талантливого и верного службе.

В 90-е годы Воищев расследовал несколько громких дел, которые были раскрыты. В одну неделю полковник работал с похищением ребенка, убийством семьи и нападением на инкассаторов.

Похороны пройдут в Череповце. Там усопший жил длительное время.

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#Ирина Кирилова#Смерть#Полковник#Милиция#Похороны#Происшествия#Екатеринбург
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