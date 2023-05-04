Начальник криминальной милиции скончался в Свердловской области

О кончине Воищева сообщил адвокат Сергей Колосовский. По его словам, смерть наступила 3 мая, пишет Ура.ру. Скончавшийся уже более десяти лет находится на пенсии. Однако сослуживцы его до сих пор вспоминают как талантливого и верного службе.