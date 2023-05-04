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Около вокзала в Екатеринбурге застрелили мужчину. Перед этим он поругался с таксистом

4 мая 2023, 03:47
Фото: 1MI

Труп мужчины найден около вокзала в Екатеринбурге

Труп мужчины был обнаружен около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Инцидент произошел вечером 3 мая. Место было оцеплено.

По словам очевидца, таксист и пассажир поругались. В какой-то момент прозвучал выстрел. Очевидец отметил, что попадание было в артерию. Тело погибшего лежал напротив памятника, пишет Е1.

Таксист был пристегнут к железному ограждению около памятника, рассказала еще одна очевидица. Его допрашивали. Она отметила, что мужчина не сопротивлялся и нервничал.

Напомним, в Серове был найден обезглавленный труп мужчины. Позднее стало известно, что это 62-летний Александр Мурзин. Он пропал еще 22 апреля. Тело обнаружили в одной из квартир неподалеку от дома погибшего.

Обезглавленный труп пропавшего мужчины найден в Серове
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