Опасные томаты, лимоны и яблоки обнаружены в Свердловской области

Напомним, в конце апреля 2023 года стало известно, что Россельхознадзор обнаружил зараженную патогенными организмами свинину. Ее произвели в Свердловской области. В мясе были выявлены сальмонеллы группы В. Заразиться данным микроорганизмом можно при нарушении санитарных норм.