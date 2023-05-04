Опасные томаты, лимоны и яблоки обнаружены в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Специалистами выявлено, что на лимонах находятся возбудители сухой черной гнили (плеоспороза) и голубую плесень. А на яблоках был выявлен возбудитель монилиоза. На томатах найдена черная бактериальная пятнистость и серая головчатая плесень.
Напомним, в конце апреля 2023 года стало известно, что Россельхознадзор обнаружил зараженную патогенными организмами свинину. Ее произвели в Свердловской области. В мясе были выявлены сальмонеллы группы В. Заразиться данным микроорганизмом можно при нарушении санитарных норм.