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Опасные томаты, лимоны и яблоки обнаружены в Свердловской области

4 мая 2023, 06:29
Фото: 1MI

Зараженные томаты, лимоны и яблоки обнаружены в Свердловской области

Зараженные болезнями томаты, яблоки и лимоны обнаружены в Свердловской области. Опасные фрукты и овощи были отправлены крупной торговой сетью на исследования. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Специалистами выявлено, что на лимонах находятся возбудители сухой черной гнили (плеоспороза) и голубую плесень. А на яблоках был выявлен возбудитель монилиоза. На томатах найдена черная бактериальная пятнистость и серая головчатая плесень.

Напомним, в конце апреля 2023 года стало известно, что Россельхознадзор обнаружил зараженную патогенными организмами свинину. Ее произвели в Свердловской области. В мясе были выявлены сальмонеллы группы В. Заразиться данным микроорганизмом можно при нарушении санитарных норм.

#Ирина Кирилова#Овощи#Фрукты#Продукты#Болезнь#Россельхознадзор#Здоровье#Свердловская область
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