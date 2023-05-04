ОПГ будут судить в Екатеринбурге за кражу 36 млн рублей у бизнесменов

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Двое обвиняемых являются уроженцами Башкортостана, еще один — житель Свердловской области. С февраля 2022 года по февраль 2023 года, по данным следствия, они совершили хищения на сумму 36 миллионов рублей. Средства принадлежат разным юридическим лицам.
Обвиняемые предлагали свои услуги и сообщали ложные сведения о том, что они готовы оказывать услуги по перевозке грузов, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Когда подрядчики перемещали груз, то один из обвиняемых уговаривал водителя передать товар в несоответствующем месте.
После этого груз перекладывался в другой транспорт и доставлялся в место, где его затем сбывали. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве. Свою вину в преступлениях они признали частично.