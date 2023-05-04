ОПГ будут судить в Екатеринбурге за кражу 36 млн рублей у бизнесменов

Обвиняемые предлагали свои услуги и сообщали ложные сведения о том, что они готовы оказывать услуги по перевозке грузов, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Когда подрядчики перемещали груз, то один из обвиняемых уговаривал водителя передать товар в несоответствующем месте.