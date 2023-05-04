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ОПГ будут судить в Екатеринбурге за кражу 36 млн рублей у бизнесменов

4 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI
Трое мужчин предстанут перед судом в Екатеринбурге. Они обвиняются в хищении более 36 миллионов рублей у бизнесменов. В качестве предлога они использовали перевозку грузов.

Двое обвиняемых являются уроженцами Башкортостана, еще один — житель Свердловской области. С февраля 2022 года по февраль 2023 года, по данным следствия, они совершили хищения на сумму 36 миллионов рублей. Средства принадлежат разным юридическим лицам.

Обвиняемые предлагали свои услуги и сообщали ложные сведения о том, что они готовы оказывать услуги по перевозке грузов, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Когда подрядчики перемещали груз, то один из обвиняемых уговаривал водителя передать товар в несоответствующем месте.

После этого груз перекладывался в другой транспорт и доставлялся в место, где его затем сбывали. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве. Свою вину в преступлениях они признали частично.

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#Ирина Кирилова#Суд#ОПГ#Уголовное дело#Мошенничество#Криминал#Екатеринбург
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